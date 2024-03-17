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17.03.2024  13:44   Дмитро Колонєй

Харківські дзюдоїсти стали переможцями та призерами чемпіонату України

Харківські спортсмени привезли нагороди з і столиці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, спортсмени Харківщини здобули 4 медалі чемпіонату України з дзюдо серед юніорів та юніорок в Києві, у якому брали участь 340 спортсмнів зі всієї країни. За підсумками чемпіонату на рахунку збірної Харківської області 1 золота, 1 срібна та 2 бронзові нагороди.
 
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  • Чемпіоном України у вазі до 60 кг став Данило Авраменко. У фіналі він переміг суперника з Дніпропетровської області.
  • В змаганнях серед юніорок срібною призеркою у ваговій категорії понад 78 кг стала Кіра Багмет, поступившись у фіналі киянці Діані Семченко.
  • Бронзові медалі вибороли Данило Кравченко (вагова категорія до 66 кг) та Данило Вінтоняк (вагова до 73 кг).
  • В командному заліку серед юніорів збірна Харківської області посіла третє місце. Перше було за киянами, а друге у команди Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, харків'яни переможно виступили на чемпіонаті України з велоспорту.

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, дзюдо
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