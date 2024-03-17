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17.03.2024  13:00   Дмитро Колонєй

Харківські вогнеборці розповіли, як ліквідували пожежу у пункті швидкої допомоги

У харківському передмісті ДСНСники через обстріл спалахнув медзаклад.

 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вранці 17 березня 2024 року ворог завдав ракетного удару по одноповерховій будівлі тичасового пункту швидкої допомоги села Бугаївка Чугуївського району Харківської області, частково зруйнував будівлю. Виникла пожежа, яка охопила близько 100 кв.м. Горіли конструктивні елементи медзакладу. О 12:57 пожежу було повністю ліквідовано.
 
 
 
Також вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані житлові та інші будівлі, автомобілі екстреної медичної допомоги та приватний транспорт. Постраджало двоє медиків, яких було шпиталізовано до харківської лікарні.
Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 3 одиниці техніки ДСНС та 15 рятувальників.
 
Тэги:  агрессия россии, пожежа, харків
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