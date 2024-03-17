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17.03.2024  11:56   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав комунальників Харкова з професійним святом

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до працівників комунальної сфери.


Ігор Терехов привітав комунальників Харкова з професійним святом
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся з вітальним словом до комунальників:
 
"Любов харківʼян до рідного міста вкорінена на рівні ДНК: всі ми дуже пишаємося Харковом - його чистотою, порядком, затишком.
 
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Та за лаштунками цієї ошатності та доглянутості завжди стоїть важка людська праця - праця наших  комунальників, які невпинно і зазвичай непомітно дбають про те, щоб забезпечити нам життя, яке було у нас до війни. Щоб дати нам можливість і надалі, незважаючи на реалії, насолоджуватися своїм сьогоденням.
 
Дякую, герої-комунальники!"
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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