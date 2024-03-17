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17.03.2024  11:03   Дмитро Колонєй

Загарбники обстріляли пункт швидкої медичної допомоги на Харківщині (фото)

Поліція документує наслідки воєнного злочину на Харківщині.

Обстріляли пункт швидкої медичної допомоги загарбники на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 17 березня 2024 року близько 09:15 росіяни обстріляли село Бугаївка. Ворог наніс удар по будівлі, де знаходиться тимчасовий пункт розташування швидкої медичної допомоги. На місці влучання зайнялася пожежа. Пошкоджений одноповерховий будинок з прилеглими будівлями.
 
Обстріляли пункт швидкої медичної допомоги загарбники на Харківщині
 
Обстріляли пункт швидкої медичної допомоги загарбники на Харківщині
 
Поранення отримали 36-річний фельдшер та 56-річний водій швидкої. Їх госпіталізували до лікарні Харкова. Також в результаті обстрілу пошкодженні два транспортні засоби. На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. 
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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