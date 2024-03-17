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17.03.2024  10:19   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, поінформували фахівці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 17 березня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
  • Золочів - 13
  • Харків - 12
  • Богодухів - 15
  • Коломак - 10
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги -13
  • Слобожанське - 13
  • Куп’янськ -10
  • Красноград - 10
  • Лозова - 11
  • Ізюм - 11

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Раніше РЕДПОСТ пписав, який радіаційний фон в Харкові та області на 16 березня.

 
Тэги:  радіація, харків
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