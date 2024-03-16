Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ пписав, який радіаційний фон в Харкові та області на 15 березня.
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Спроби розібратися в собі та у своїх відносинах з оточуючими можуть не найкраще позначитися на настрої та самопочутті.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
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