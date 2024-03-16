16.03.2024 13:20 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 12

Богодухів - 13

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -11

Слобожанське - 12

Куп’янськ -11

Красноград - 10

Лозова - 12

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ пписав, який радіаційний фон в Харкові та області на 15 березня.