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16.03.2024  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові цього року висадять 1,7 мільйона квітів

Близько 1,7 млн квітів планують висадити у 2024 році в місті Харкові.


У Харкові цього року висадять 1,7 мільйона квітів
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив директор СКП «Харківзеленбуд» Дмитро Поздєєв, близько 1,2 млн квітів зараз вирощуються в теплицях підприємства, решту - доведеться докупити.
 
За його словами, з метою економії клумби прикрасять на 700-800 тис. квітів менше, ніж у довоєнний час. Їх висаджуватимуть, зокрема, в саду ім. Шевченка, біля Дзеркального струменя, а також у центральних парках районів міста.
 
«Їх буде менше, ніж до війни, але ми це робитимемо. У центральній частині Харкова та інших районах проживає дуже багато людей, які потребують психологічного розвантаження. Один з варіантів його отримання - відпочинок у наших парках та скверах, тому вони мають бути доглянутими», - зазначив Дмитро Поздєєв.
 
Також він повідомив, що в парках та скверах Харкова вже розпочалися весняні роботи. Зокрема, в саду ім. Шевченка комунальники найближчим часом фарбуватимуть урни та лави, чиститимуть фонтан тощо.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники перевірили санітарний стан Шевченківського району
Тэги:  харків, квіти
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