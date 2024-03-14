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14.03.2024  19:51   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники перевірили санітарний стан Шевченківського району

Стало відомо, у якому стані район Харкова та які роботи у ньому ведуться.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комісія з представників КП «Харківблагоустрій», КП «Житлокомсервіс» та Департаменту житлово-комунального господарства перевірила, як комунальники після зими приводять до ладу прибудинкові території в Шевченківському районі.
 
 
Комісія оглянула двори 63 багатоповерхових будинків на вулицях
  • Ахсарова,
  • Армійській, 
  • Монтажній,
  • Данилевського,
  • Чичибабіна,
  • Юри Зойфера,
  • проспектах Перемоги та
  • Людвіга Свободи. 
 
Висновк перевіряючих - санітарний стан перевірених територій задовільний. Тротуари чисті від залишків піску. Робітники виконали обрізку кущів та дерев. Триває впорядкування зелених зон. Роботи на клумбах почнуться наприкінці березня - на початку квітня.
Тэги:  комунальники, перевірка, харків
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