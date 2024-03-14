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14.03.2024  19:21   

Підірвався та помер від поранень чоловік на Харківщині

Як це сталося з'ясовує поліція Харківщини.


Підірвався та помер від поранень чоловік на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, 44-річний мешканець Куп’янська на своєму городі підірвався на невідомому вибуховому пристрої та помер під час надання йому допомоги.
 
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Поліція закликає бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
Тэги:  вибух, смерть, харків
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