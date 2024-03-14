    
Главная Новини Харкова Спорт Харків'яни переможно виступили на чемпіонаті України з велоспорту
14.03.2024  18:38   Дмитро Колонєй

Харків'яни переможно виступили на чемпіонаті України з велоспорту

Харків'яни звоювали багацько нагород на першісті країни.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські велосипедисти успішно виступили у Білій Церкві на першому турі чемпіонату України з велокросу в індивідуальній гонці та чемпіонат України в груповій гонці на короткому колі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Збірна Харківської області здобула 1 золоту, 2 срібні та 4 бронзові медалі.
 
  • Золоту медаль виборола Марина Романенко, яка перемогла в індивідуальній гонці серед юніорок. Крім того, на її рахунку була срібна медаль у груповій гонці на короткому колі серед юніорок.
  • Бронзовими призерами першого туру чемпіонату України з велокросу в індивідуальній гонці стали: Артур Нічволодов (юніори), Кіра Дубініна (дівчата) та Вікторія Кононенко (молодші дівчата).
  • Також Вікторія Кононенко у віковій категорії молодші дівчата здобула бронзову медаль в груповій гонці на короткому колі. В свою чергу, Карина Кононенко стала срібною призеркою цієї гонки серед дівчат.

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, велоспорт
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.03 Спорт Харківська парабіатлоністка виборола вищі нагороди чемпіонату світу 11.03 Спорт Успішно виступили на Чеміонаті Европи з фехтування на візках харківські спортсмени 11.03 Спорт Харківські тенісисти перемогли на міжнародному турнірі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 