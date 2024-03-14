14.03.2024 18:38 Дмитро Колонєй
Харків'яни переможно виступили на чемпіонаті України з велоспорту
Харків'яни звоювали багацько нагород на першісті країни.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, харківські велосипедисти успішно виступили
у Білій Церкві на першому турі чемпіонату України з велокросу в індивідуальній гонці та чемпіонат України в груповій гонці на короткому колі.
Збірна Харківської області здобула 1 золоту, 2 срібні та 4 бронзові медалі.
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Золоту медаль виборола Марина Романенко, яка перемогла в індивідуальній гонці серед юніорок. Крім того, на її рахунку була срібна медаль у груповій гонці на короткому колі серед юніорок.
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Бронзовими призерами першого туру чемпіонату України з велокросу в індивідуальній гонці стали: Артур Нічволодов (юніори), Кіра Дубініна (дівчата) та Вікторія Кононенко (молодші дівчата).
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Також Вікторія Кононенко у віковій категорії молодші дівчата здобула бронзову медаль в груповій гонці на короткому колі. В свою чергу, Карина Кононенко стала срібною призеркою цієї гонки серед дівчат.
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