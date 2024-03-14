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14.03.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

У лісництвах Полтавщини та Харківщини збільшують вирощування сіянців у спеціальних коробах

Протягом минулих років у лісництвах Слобожанського лісового офісу уже вирощували сіянці у коробах, передає РЕДПОСТ .

 
Завдяки вирощуванню сіянців у коробах  для посадкових кампаній лісівники мали близько 1,5 мільйона сіянців деревних порід.
 
Цьогоріч додатково збудували ще 36 коробів: 20 у лісництвах Полтавщини та 16 - Харківщини. Це дасть змогу збільшити кількість стандартного посадкового матеріалу та отримати до 2,5 мільйонів якісних сіянців.
 
Вирощують у них хвойні та листяні породи: сосну звичайну, дуб звичайний, вільху та липу.  
 
 
Крім цього зазначаються і такі переваги методу вирощування сіянців у спеціальних коробах:
 
  • легший та зручніший догляд; 
  • контрольоване зростання сіянців, поливу, внесення добрив та притінення;
  • концентрація сіянців значно більша на меншій площі;
  • сіянець у коробах набирає достатньо вологи та повноти, має гарну кореневу систему;
  • мінімізація людської праці та витрат на догляд;
  • на виході отримуємо якісніші сіянці, що мають кращу приживлюваність.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині стартує весняна лісокультурна кампанія.
 
Тэги:  харків, ліс
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