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14.03.2024  17:20   Віталій Хінєвіч

Шість аварійних ситуацій було ліквідовано на газових мережах у Харківській області

Протягом тижня на газових мережах Харківської області ліквідовано шість аварійних ситуацій, що виникли через обстріли рф житлових будинків та інфраструктури населених пунктів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
У Борівській та Куп’янській громаді російські снаряди пошкодили газопроводи житлових будинків. У Золочівській та Липецькій громаді під удар потрапили розподільні газові мережі.
 
Проведені протягом тижня Харківською філією «Газмережі» ремонтно-відновлювальні роботи дали змогу повернути газ для 615 домоволодінь області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Вовчанськ відновили світло після обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
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