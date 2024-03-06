    
Главная Новини Харкова Суспільство На Харківщині стартує весняна лісокультурна кампанія
06.03.2024  13:35   

На Харківщині стартує весняна лісокультурна кампанія

Через високу мінну небезпеку та забруднення вибухонебезпечними предметами, висаджувати лісові насадження зможуть не в усіх лісництвах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
Під час весняної посадкової кампанії у філіях Слобожанського лісового офісу планують висадити близько 2 мільйонів сіянців. Будуть садити мішані ліси, відходячи від монокультур. 
 
«Це допоможе не лише створити у майбутньому стійкі та якісні продуктивні ліси, а й сприятиме підтримці біорізноманіття в регіоні. 
 
Посадковий матеріал лісівники виростили у власних лісорозсадниках. Наразі працівники лісництв проводять викопування сіянців та їх підготовку до садіння на лісокультурних площах»,- йдеться у повідомленні.
 
Планируют высадить сосну звичайну, додаючи листяні породи - дуб звичайний, березу, липу, ясен. Також планують зробити насадження плодовими та кісточковими деревами та кущами - яблунею, грушею та калиною.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підрахували диких тварин.
 
Тэги:  харків, ліс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Харківщину: один загиблий чоловік, троє поранених дітей 06.03 Надзвичайні події З початку року на Харківщині сталося близько 300 пожеж в екосистемах 06.03 ЖКГ У Великій Данилівці ремонтують вуличне освітлення
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 