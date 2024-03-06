06.03.2024 13:35

На Харківщині стартує весняна лісокультурна кампанія

Через високу мінну небезпеку та забруднення вибухонебезпечними предметами, висаджувати лісові насадження зможуть не в усіх лісництвах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Під час весняної посадкової кампанії у філіях Слобожанського лісового офісу планують висадити близько 2 мільйонів сіянців. Будуть садити мішані ліси, відходячи від монокультур.

«Це допоможе не лише створити у майбутньому стійкі та якісні продуктивні ліси, а й сприятиме підтримці біорізноманіття в регіоні.

Посадковий матеріал лісівники виростили у власних лісорозсадниках. Наразі працівники лісництв проводять викопування сіянців та їх підготовку до садіння на лісокультурних площах»,- йдеться у повідомленні.

Планируют высадить сосну звичайну, додаючи листяні породи - дуб звичайний, березу, липу, ясен. Також планують зробити насадження плодовими та кісточковими деревами та кущами - яблунею, грушею та калиною.

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