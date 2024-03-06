06.03.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

У Великій Данилівці ремонтують вуличне освітлення

КП «Міськсвітло» вже відновило роботу понад 700 світильників і 28 км електричних мереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили на підприємстві, з початку повномасштабного вторгнення там було пошкоджено майже 32 км електромереж і близько 2,5 тис. світильників. Зараз освітлення на 15-ти вулицях мікрорайону працює в тестовому режимі.

«Зазвичай пусконалагоджувальні роботи тривають приблизно два-три тижні, бо в мережах періодично знаходять металеві уламки, що стає причиною перебоїв у роботі освітлення. Зараз у цьому мікрорайоні відновлено 20% зовнішнього освітлення від загального обсягу завданих ворожими обстрілами пошкоджень», - розповів начальник електромереж зовнішнього освітлення Київського району КП «Міськсвітло» Ігор Руско.

Повідомити про відсутність вуличного освітлення харків’яни можуть цілодобово за тел.: (057) 700-50-37 і (057) 700-50-39.

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