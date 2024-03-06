06.03.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

З початку року на Харківщині сталося близько 300 пожеж в екосистемах

Вогонь знищує величезні простори, наносить непоправну шкоду довкіллю, вбиває флору і фауну.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вже біля 300 пожеж в природних екосистемах трапились в нашій області від початку року. І основною причиною виникнення цих пожеж є спалювання сухої рослинності.

«Ми неодноразово попереджали про надзвичайну небезпеку таких дій, особливо на деокупованих територіях. Там, де велись інтенсивні бойові дії, подібні пожежі можуть призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались. Це пряма загроза для життя рятувальників.

Під час дії воєнного стану в країні паліїв притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 «Диверсія» Кримінального Кодексу України, за якою передбачається покарання порушника у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталися пожежі в екосистемах.