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06.03.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталися пожежі в екосистемах

Рятувальники протягом доби ліквідували дві пожежі на відкритих територіях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
О 15:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення, у селищі Слобожанське Чугуївського району загоряння сухої трави. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що площа пожежі складає 900 кв. м. Пожежу о 16:38  було ліквідовано. 
 
Цього ж дня, о 16:40 у селищі Донець зайнялося близько 700 кв. м сухої трави. Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно приборкали вогонь і о 17:47 ліквідували пожежу. 
 
Причини займань наразі встановлюють фахівці. 
 
Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігли розповсюдженню вогню на житлові будинки та споруди для зберігання сіна. Від ДСНС Луганщини до місця подій залучалися 6 людей особового складу та 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 55 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  пожежа, харків
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