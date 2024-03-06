06.03.2024 12:00 Віталій Хінєвіч
У Харківській області сталися пожежі в екосистемах
Рятувальники протягом доби ліквідували дві пожежі на відкритих територіях.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
О 15:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення, у селищі Слобожанське Чугуївського району загоряння
сухої трави. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що площа пожежі складає 900 кв. м. Пожежу о 16:38 було ліквідовано.
Цього ж дня, о 16:40 у селищі Донець зайнялося близько 700 кв. м сухої трави. Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно приборкали вогонь і о 17:47 ліквідували пожежу.
Причини займань наразі встановлюють фахівці.
Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігли розповсюдженню вогню на житлові будинки та споруди для зберігання сіна. Від ДСНС Луганщини до місця подій залучалися 6 людей особового складу та 1 од. техніки.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом останніх 24 годин рятувальники 55 разів виїжджали на гасіння пожеж,
три з яких спричинив ворог.
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