06.03.2024 12:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині керівниця лікарні допомагала оформлювати фіктивну інвалідність

Служба безпеки викрила в одній з центральних районних лікарень Харківської області заступницю директора з експертизи тимчасової непрацездатності, яка підробляла офіційні медичні документи.

Про це РЕДПОСТ повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Співробітники СБУ встановили , що заступниця директора, яка за своїми службовими обов'язками очолювала лікарсько-консультативну комісію у цій районній лікарні, вносила недостовірні дані до офіційної медичної документації щодо стану здоров'я пацієнтів.

У березні минулого року зловмисниця внесла вигадані результати нібито проведеного огляду чоловіка до офіційного документу – «Направлення на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК)». При цьому посадовиця достовірно знала, що «хворий» взагалі не проходив жодного медичного огляду у цій лікарні.

У подальшому цей підроблений документ став підставою для видачі чоловіку «Обласним центром медико-соціальної експертизи» довідки про встановлення йому ІІ-ї групи інвалідності.

Також встановлено, що заступниця директора районної лікарні діяла у змові зі співробітницею "Обласного центру медико-соціальної експертизи", яку оперативники СБУ викрили та затримали у травні минулого року. Нагадаємо, затримана тоді співробітниця центру організувала протиправну схему безпідставного оформлення інвалідності за хабарі. Її клієнтами були переважно чоловіки, які прагнули ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів заступниці директора лікарні повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які скористалися протиправними послугами зловмисниці, а також фактів одержання нею неправомірної вигоди.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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