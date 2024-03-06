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06.03.2024  12:43   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік напав із сокирою на покупця магазину

Місцевого жителя Лозова, який майже вбив чоловіка сокирою з метою помсти, будуть судити.

замах на вбийство

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області, 5 січня цього року, у магазині міста Лозова два чоловіки затяглися у суперечку, під час якої один з них висловив образливі слова на адресу іншого. Обурений цим, 35-річний покупець вийшов з приміщення, але потім вирішив помститися.

Через кілька хвилин чоловік повернувся до магазину з сокирою в руках і напав на свого "кривдника", наносячи йому удари. Бійка спалахнула, і на заклики персоналу та інших присутніх чоловік не реагував.

Інші покупці, які були в магазині, змогли відібрати сокиру у нападника і витягнути його назовні, що дозволило врятувати потерпілого, який отримав тілесні ушкодження.

На вимогу прокуратури чоловіка утримують під вартою.

До Лозівського міськрайонного суду Харківської області направлено обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство.

За цією статтею передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Тэги:  вбивство, прокуратура, суд, харків
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