05.03.2024 17:47 Дмитро Колонєй
Відправили за грати жорстокого вбивцю жінки з Харківщини
Забив до смерті кохану рецидивіст на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 39-річний чоловік на початку січня 2023 року року в одному з будинків у селищі Пісочин Харківського району посварився зі своєю кощаною.
Під час цього побутовою конфлікту він завдав жінці не менше 50 ударів руками та ногами по різних частинах тіла. Потерпіла загинула на місці.
У 2017 році він вийшов на свободу за відбуттям строку покарання за умисне вбивство. Маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість, на шлях виправлення не став і знову вчинив вбивство.
У судовому засіданні він свою визнав частково. Сказав, що вбивати співмешканку не хотів. Зловмисник на оспорює того факту, що він побив жінку, залишив її у кімнаті, а сам пішов їсти. Коли повернувся — співмешканка вже не дихала.
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