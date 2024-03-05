05.03.2024 17:47 Дмитро Колонєй

Відправили за грати жорстокого вбивцю жінки з Харківщини

Забив до смерті кохану рецидивіст на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 39-річний чоловік на початку січня 2023 року року в одному з будинків у селищі Пісочин Харківського району посварився зі своєю кощаною.

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Під час цього побутовою конфлікту він завдав жінці не менше 50 ударів руками та ногами по різних частинах тіла. Потерпіла загинула на місці.

У 2017 році він вийшов на свободу за відбуттям строку покарання за умисне вбивство. Маючи не зняту та не погашену у встановленому законом порядку судимість, на шлях виправлення не став і знову вчинив вбивство.

У судовому засіданні він свою визнав частково. Сказав, що вбивати співмешканку не хотів. Зловмисник на оспорює того факту, що він побив жінку, залишив її у кімнаті, а сам пішов їсти. Коли повернувся — співмешканка вже не дихала.