05.03.2024 17:25 Віталій Хінєвіч
Харківські газовики проводять конкурс дитячих малюнків
Харківська міська філія «Газмережі» оголошує про початок конкурсу дитячих малюнків на тему «Безпечне використання газу в побуті», передає РЕДПОСТ .
Роботи приймаються до 21 березня включно. Участь
можуть приймати діти до 16 років.
Вимоги до малюнків:
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формат А4;
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виконані у довільній графічній, живописній формах олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.
На зворотному боці малюнках обов’язково вказати:
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прізвище та ім’я юного художника/художниці;
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вік;
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місто;
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контактний телефон одного з батьків або інших відповідальних осіб.
Надіслати малюнки зручним для вас способом:
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В електронному вигляді – якісне фото або скан в особисті повідомлення на Facebook-сторінці Харківської міської філії «Газмережі»;
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У паперовому вигляді – поштою на адресу: 61004 м. Харків, вул. Москалівська 57/59;
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Також малюнки можна залишити менеджерам Центрів обслуговування клієнтів у Харкові за адресами: вул. Гімназійна набережна, 18а, проспект Архітектора Альошина, 5, вул. Академіка Павлова, 120.
Усі малюнки будуть розміщенні на Facebook-сторінці Харківської міської філії «Газмережі» для голосування. Визначення переможців відбуватиметься за найбільшою кількістю вподобайок на малюнку.
«Діти з усіх куточків України – це сильні маленькі герої, для яких, попри складні воєнні часи, ми намагаємось зберегти радості дитинства»,- зазначили організатори конкурсу.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові стартував конкурс
«Молода людина року».
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