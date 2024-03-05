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05.03.2024  17:25   Віталій Хінєвіч

Харківські газовики проводять конкурс дитячих малюнків

Харківська міська філія «Газмережі» оголошує про початок конкурсу дитячих малюнків на тему «Безпечне використання газу в побуті», передає РЕДПОСТ .

 
Роботи приймаються до 21 березня включно. Участь можуть приймати діти до 16 років.
 
Вимоги до малюнків:  
 
  • формат А4; 
  • виконані у довільній графічній, живописній формах олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.
На зворотному боці малюнках обов’язково вказати: 
 
  • прізвище та ім’я юного художника/художниці; 
  • вік; 
  • місто; 
  • контактний телефон одного з батьків або інших відповідальних осіб.
 
Надіслати малюнки зручним для вас способом:
 
  • В електронному вигляді – якісне фото або скан в особисті повідомлення на Facebook-сторінці Харківської міської філії «Газмережі»;
  • У паперовому вигляді – поштою на адресу: 61004 м. Харків, вул. Москалівська 57/59;
  • Також малюнки можна залишити менеджерам Центрів обслуговування клієнтів у Харкові за адресами: вул. Гімназійна набережна, 18а, проспект Архітектора Альошина, 5, вул. Академіка Павлова, 120.
Усі малюнки будуть розміщенні на Facebook-сторінці Харківської міської філії «Газмережі» для голосування. Визначення переможців відбуватиметься за найбільшою кількістю вподобайок на малюнку.
 
«Діти з усіх куточків України – це сильні маленькі герої, для яких, попри складні воєнні часи, ми намагаємось зберегти радості дитинства»,- зазначили організатори конкурсу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові стартував конкурс «Молода людина року».
 
Тэги:  харків, конкурс
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