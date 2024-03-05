05.03.2024 17:25 Віталій Хінєвіч

Харківські газовики проводять конкурс дитячих малюнків

Харківська міська філія «Газмережі» оголошує про початок конкурсу дитячих малюнків на тему «Безпечне використання газу в побуті», передає РЕДПОСТ .

Роботи приймаються до 21 березня включно. Участь можуть приймати діти до 16 років.

Вимоги до малюнків:

формат А4;

виконані у довільній графічній, живописній формах олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.

На зворотному боці малюнках обов’язково вказати:

прізвище та ім’я юного художника/художниці;

вік;

місто;

контактний телефон одного з батьків або інших відповідальних осіб.

Надіслати малюнки зручним для вас способом:

В електронному вигляді – якісне фото або скан в особисті повідомлення на Facebook-сторінці Харківської міської філії «Газмережі»;

У паперовому вигляді – поштою на адресу: 61004 м. Харків, вул. Москалівська 57/59;

Також малюнки можна залишити менеджерам Центрів обслуговування клієнтів у Харкові за адресами: вул. Гімназійна набережна, 18а, проспект Архітектора Альошина, 5, вул. Академіка Павлова, 120.

Усі малюнки будуть розміщенні на Facebook-сторінці Харківської міської філії «Газмережі» для голосування. Визначення переможців відбуватиметься за найбільшою кількістю вподобайок на малюнку.

«Діти з усіх куточків України – це сильні маленькі герої, для яких, попри складні воєнні часи, ми намагаємось зберегти радості дитинства»,- зазначили організатори конкурсу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові стартував конкурс «Молода людина року».