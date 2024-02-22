22.02.2024 20:00 Дмитро Колонєй
У Харкові стартував конкурс «Молода людина року»
У Харкові розпочалася реєстрація на участь у традиційному міському конкурсі в 2024 році.
У Харкові стартував конкурс «Молода людина року»
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові стартував прийом заявок на участь у міському конкурсі «Молода людина року» в 2024 році, яуий проведуть у два етапи (районний та міський) в 11 номінаціях:
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«Учні закладів загальної середньої освіти»;
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«Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;
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«Студенти закладів фахової передвищої освіти»;
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«Студенти (курсанти) закладів вищої освіти»;
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«Наукова діяльність»;
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«Культура та мистецтво»;
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«Фізична культура та спорт»;
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«Діяльність у галузі виробництва, підприємництва»;
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«Діяльність у невиробничій сфері»;
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«Громадська діяльність»;
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«Волонтерська діяльність».
Подати заявку на участь у конкурсі можна до 31 березня. Детальну інформацію про порядок проведення конкурсу, необхідний пакет конкурсних документів, критерії оцінювання заявок та іншу інформацію можна дізнатися за посиланням
або за тел.: (057) 725-20-74.
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