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22.02.2024  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові стартував конкурс «Молода людина року»

У Харкові розпочалася реєстрація на участь у традиційному міському конкурсі в 2024 році.


У Харкові стартував конкурс «Молода людина року»
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові стартував прийом заявок на участь у міському конкурсі «Молода людина року» в 2024 році, яуий проведуть у два етапи (районний та міський) в 11 номінаціях:
 
  1. «Учні закладів загальної середньої освіти»;
  2. «Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти»;
  3. «Студенти закладів фахової передвищої освіти»;
  4. «Студенти (курсанти) закладів вищої освіти»;
  5. «Наукова діяльність»;
  6. «Культура та мистецтво»;
  7. «Фізична культура та спорт»;
  8. «Діяльність у галузі виробництва, підприємництва»;
  9. «Діяльність у невиробничій сфері»;
  10. «Громадська діяльність»;
  11. «Волонтерська діяльність». 
 
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Подати заявку на участь у конкурсі можна до 31 березня. Детальну інформацію про порядок проведення конкурсу, необхідний пакет конкурсних документів, критерії оцінювання заявок та іншу інформацію можна дізнатися за посиланням або за тел.: (057) 725-20-74.
 
 
 
 
 
Тэги:  конкурс, людина року, харків
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