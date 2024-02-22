22.02.2024 19:33 Дмитро Колонєй

На Харківщині сили оборонм стримали чотири атаки ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Іванівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз Кирило Буданова, що Україна за певних умов зможе піти у контрнаступ у 2025 році.