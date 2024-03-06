Підозра у співробітництві з окупантами: новий випадок у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури Харківської області,

Встановлено, що під час захоплення збройними силами рф території Куп'янського району місцевий житель вирішив працювати на ворога. Погодившись на пропозицію окупантів, чоловік прийняв посаду «и. о. специалиста по экологии и природным ресурсам сектора ЖКХ Кондрашовского территориального отдела» у псевдоадміністрації.

Колаборант відповідав за забезпечення житлово-комунального господарства на території громади.

Після деокупації він втік та наразі переховується від слідства. Питання щодо оголошення його у розшук розглядається.

Під керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області 62-річному чоловіку було оголошено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить Куп'янський РВП ГУНП в Харківській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жінку, яка в інтернеті підтримувала дії російської федерації проти України, будуть судити за колабораційну діяльність.