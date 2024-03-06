06.03.2024 11:30 Віталій Хінєвіч

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Через операторів спецлінії «102» упродовж доби до поліції звернулося 969 мешканців області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські вилучили автомат АК-74 без магазину, п'ять протипіхотних мін, чотири гранати та 30 запалів до них.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 6 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителя Харківщини підозрюють у незаконному заволодінні приватним сільгосппідприємством.