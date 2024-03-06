06.03.2024 09:21 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 6 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 55 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, рятувальні підрозділи були змушені прибирати наслідки трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами на території Харківської області.



Опівдні окупанти вразили приватну оселю у місті Вовчанську. Пожежа охопила конструктивні елементи приватного будинку на площі 10 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилося приблизно година, щоб приборкати вогонь. Для цього було задіяно 1 оперативне відділення на автоцистерні.



Близько 14:30 російські агресори знищили навчальний заклад у селі Першотравневе Борівської громади. У зв'язку з тим, що село розташоване безпосередньо біля лінії зіткнення і обстріли там стали звичайною справою, ліквідація пожежі виявилася неможливою.



О 15:00 ворог обстріляв приватний сектор села Синельникове Вовчанської громади. В результаті обстрілу загорілася суха трава на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення полум'я на житлові будинки. Для прибирання наслідків обстрілів був залучений підрозділ ДСНС з міста Вовчанськ. За дві години рятувальникам вдалося припинити вогонь і уникнути його поширення на житло та ліс. Щасливо, у цих подіях не було жертв чи постраждалих.



Після опівночі бійці 29-ї частини Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) були залучені для перевірки місця ворожого обстрілу у селі Мартове Печенізької громади. Там було пошкоджено навчальний заклад.



Загалом протягом доби з 5 по 6 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 63 оперативні виїзди, з яких:

55 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

6 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Протягом останньої доби пожежно-рятувальні загони виїжджали 46 разів для припинення загорянь у природних екосистемах. Пожежі стосувалися торішньої сухої трави, гілля, сміття, хвойної підстилки та очерету на відкритих територіях. Загалом, площа, що була вогнем знищена, становить понад 25 гектарів. Причиною виникнення одної з таких пожеж були російські терористи, а в інших випадках – недбалість людей, які порушили правила пожежної безпеки та свідомо спалювали суху траву.



Піротехнічні підрозділи ДСНС упродовж доби здійснили вилучення та безпечне усунення 32 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 березня 2024 року.