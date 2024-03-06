06.03.2024 12:50 Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону

Незважаючи на те, що зима закінчилася менш ніж тиждень тому, на КП «Харківводоканал» уже починають готуватися до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 6 березня, начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Олександр Черняєв, першими об'єктами модернізації стануть водопровідні насосні станції Немишлянського та Основ'янського районів, де ремонтники вже розпочали підготовчі заходи.

«Розробили чіткий план з підготовки станцій, з урахуванням проведення ремонтів без їхньої тимчасової зупинки, що дозволить харків'янам користуватися послугами підприємства без жодних обмежень. А цими днями було завершено комплекс робіт із модернізації Салтівської насосної станції, на якій зробили все намічене, а саме замінили дві напірні ділянки трубопроводу діаметром 600 мм із встановленням чотирьох одиниць нової запірної арматури.

Це дозволить суттєво покращити управління роботою станції, як у звичайному режимі, так і під час можливих екстрених ситуацій. Також виконали технічне обслуговування та профілактику електродвигунів, насосних агрегатів із системами розвітрювання, а зараз закінчуємо необхідні будівельно-відновлювальні роботи у виробничих приміщеннях», - зазначив Олександр Черняєв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники комплексно відновлюють мережі водопостачання.