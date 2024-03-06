    
Главная Новини Харкова ЖКГ «Харківводоканал» розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону
06.03.2024  12:50   Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону

Незважаючи на те, що зима закінчилася менш ніж тиждень тому, на КП «Харківводоканал» уже починають готуватися до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 6 березня, начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій Олександр Черняєв, першими об'єктами модернізації стануть водопровідні насосні станції Немишлянського та Основ'янського районів, де ремонтники вже розпочали підготовчі заходи.
 
«Розробили чіткий план з підготовки станцій, з урахуванням проведення ремонтів без їхньої тимчасової зупинки, що дозволить харків'янам користуватися послугами підприємства без жодних обмежень. А цими днями було завершено комплекс робіт із модернізації Салтівської насосної станції, на якій зробили все намічене, а саме замінили дві напірні ділянки трубопроводу діаметром 600 мм із встановленням чотирьох одиниць нової запірної арматури.
 
Це дозволить суттєво покращити управління роботою станції, як у звичайному режимі, так і під час можливих екстрених ситуацій. Також виконали технічне обслуговування та профілактику електродвигунів, насосних агрегатів із системами розвітрювання, а зараз закінчуємо необхідні будівельно-відновлювальні роботи у виробничих приміщеннях», - зазначив Олександр Черняєв.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники комплексно відновлюють мережі водопостачання.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 ЖКГ У Великій Данилівці ремонтують вуличне освітлення 05.03 ЖКГ Харківські комунальники комплексно відновлюють мережі водопостачання 02.03 ЖКГ Мер Харкова розповів, як усувають наслідки ворожої атаки БпЛА на місто
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 