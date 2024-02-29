29.02.2024 11:25 Віталій Хінєвіч
На Харківщині підрахували диких тварин
Щорічно протягом січня-лютого облік диких тварин здійснюють усі користувачі мисливських угідь.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
Проводять облік тварин для вивчення
сучасного стану популяцій мисливських тварин та планування проведення різноманітних біотехнічних заходів.
На території Полтавської та Харківської областей, серед інших користувачів мисливських угідь, веденням мисливського господарства займаються 5 філій ДП "Ліси України".
Облік тварин проводили різними методами: через спостереження на підгодівельних майданчиках, шумовий погон, підрахунок слідів на снігу, а також відеофіксація тварин. За результатами підрахунку в мисливських угіддях філій найбільше виявлено хутрових звірів та птахів.
Загалом з основних мисливських видів тварин нараховано:
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944 копитних – це лосі, олені благородні, олені плямистих, козулі та кабани.
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3410 хутрових – це зайці, білки, лисиці, борсуки, лісові куниці, єнотовидні собаки, тхори та інші види.
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902 птахи – це сірі куріпки та фазани.
Разом з тим, мисливствознавці відзначають збільшення популяції хижих та шкідливих тварин. Наразі фахівці проводять відповідні заходи з регулювання чисельності лисиці червоної.
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