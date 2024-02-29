На дорогах Харкова та області з 29 лютого запрацюють камери відеоспостереження

З 29 лютого 2024 року патрульні посилять контроль за дотриманням водіями швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam з метою запобігання ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові відеокамери запрацюють на ділянках:
На автошляхах області:
Згідно зі ст. 122 КУпАП перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень, більше як на 50 км/год — накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.
У поліції відзначають, що перевищення швидкості є однією з головних причин ДТП з потерпілими. У минулому році на території Харківської області зафіксували 952 ДТП з потерпілими через перевищення безпечної та встановленої швидкості руху. У цих подіях загинуло 164 людини, а 1152 отримали травми.
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