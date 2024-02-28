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28.02.2024  19:14   Дмитро Колонєй

На Харківщині збільшено кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість

На Харківщині внечені зміни у розташування сотен камер спростереження


На Харківщині збільшено кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 29 лютого 2024 року патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці.
 
Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.
Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями  встановлених обмежень швидкості руху.
 
У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.
 
З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 314 ділянок внесені такі зміни:
 
  • додано 31 нову ділянку, 
  • внесено зміни до 11 ділянок,
  • видалено з переліку 12 ділянок,
  • призупинено роботу на 54 ділянках.
 
Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг. 
 
Важливо:
  • про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
  • у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
 
Перевищення водіями швидкості руху — одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними та обережними на дорозі!
 
Тут ви можете переглянути карту й перелік місць з оновленою інформацією.
Тэги:  пдр, харків, україна
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