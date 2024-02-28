28.02.2024 19:14 Дмитро Колонєй

На Харківщині збільшено кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість

На Харківщині внечені зміни у розташування сотен камер спростереження



На Харківщині збільшено кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість



Як повідомляє РЕДПОСТ , з 29 лютого 2024 року патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 31 новій ділянці.

Прилади TruCAM поліцейські патрульної поліції використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.

Місця визначено відповідно до стану аварійності та на аварійно-небезпечних ділянках і місцях (ділянках) концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській — використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

З урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 314 ділянок внесені такі зміни:

додано 31 нову ділянку,

внесено зміни до 11 ділянок,

видалено з переліку 12 ділянок,

призупинено роботу на 54 ділянках.

Загалом на дорогах України працюватиме 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 279 ділянках автомобільних доріг.

Важливо:

про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Перевищення водіями швидкості руху — одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними та обережними на дорозі!