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28.02.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Як загинула дівчинка та чоловік розповіли у Харківській прокуратурі

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством Харківською прокуратурою.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники продовжують вбивати мирне населення.
 
28 лютого 2024 року, близько 16:50 окупаційна армія вдарили по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Попередньо, окупанти застосували КАБ.
 
 
Ворог влучив на територію залізничного вокзалу. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє осіб: 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка — його онука.
 
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовослужбовцями.
Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии
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