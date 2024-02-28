28.02.2024 20:00 Дмитро Колонєй

Як загинула дівчинка та чоловік розповіли у Харківській прокуратурі

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством Харківською прокуратурою.

Як повідомляє РЕДПОСТ , загарбники продовжують вбивати мирне населення.

28 лютого 2024 року, близько 16:50 окупаційна армія вдарили по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Попередньо, окупанти застосували КАБ.

Ворог влучив на територію залізничного вокзалу. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє осіб: 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка — його онука.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовослужбовцями.