28.02.2024 20:00 Дмитро Колонєй
Як загинула дівчинка та чоловік розповіли у Харківській прокуратурі
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством Харківською прокуратурою.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, загарбники продовжують вбивати мирне населення.
28 лютого 2024 року, близько 16:50 окупаційна армія вдарили по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Попередньо, окупанти застосували КАБ.
Ворог влучив на територію залізничного вокзалу. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє осіб: 48-річний чоловік і 6-річна дівчинка — його онука.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували черговий воєнний злочин, вчинений російськими військовослужбовцями.
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