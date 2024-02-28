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28.02.2024  20:35   Дмитро Колонєй

Окупанти руйнували авіабомбами 5 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 лютого 2024 року розповіли у Генштабі ЗСУ.


Окупанти руйнували авіабомбами 5 населених пунктів Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Плоске, Бударки, Варварівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стрілеча, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Табаївка, де ворог намагався вибити наші війська із займаних позицій. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ та Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 27 лютого 2024 року. 

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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