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28.02.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо апетитні смажені пельмені по-корейськи

Пропонуємо відійти від звичних варіантів та згадати, що пельмені можна не тільки варити, але й підсмажити на сковороді.

 
Як пише РЕДПОСТ, ці смачні смажені пельмені обов'язково треба подавати гарячими.
 
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Смажені пельмені по-корейськи

 

Продукти:

 
  • 500 г заморожених пельменів,
  • 1 цибулина,
  • 3 зубчики часнику,
  • 2 ст. рослинного масла,
  • 30 мл соєвого соусу,
  • кунжут,
  • 2 ст. винного оцту,
  • мелений перець,
  • сіль,
  • 100 мл води
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Пропустити через часник прес.
  2. Розігріти сковородку із олією.
  3. Обсмажити пельмені до золотистого кольору з двох сторін.
  4. Додати соєвий соус, мелений перець, сіль, воду
  5. Протушкувати 10 хвилин під кришкою.
  6. Викласти пельмені на тарілку
  7. Додати оцет, подрібнену цибулю, кунжут та часник.
 
Тэги:  рецепт, пельмені, цибуля, олія
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