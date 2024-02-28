28.02.2024 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо апетитні смажені пельмені по-корейськи
Пропонуємо відійти від звичних варіантів та згадати, що пельмені можна не тільки варити, але й підсмажити на сковороді.
Як пише РЕДПОСТ
, ці смачні смажені пельмені обов'язково треба подавати гарячими.
Смажені пельмені по-корейськи
Продукти:
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500 г заморожених пельменів,
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1 цибулина,
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3 зубчики часнику,
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2 ст. рослинного масла,
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30 мл соєвого соусу,
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кунжут,
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2 ст. винного оцту,
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мелений перець,
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сіль,
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100 мл води
Покроковий рецепт приготування:
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Пропустити через часник прес.
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Розігріти сковородку із олією.
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Обсмажити пельмені до золотистого кольору з двох сторін.
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Додати соєвий соус, мелений перець, сіль, воду
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Протушкувати 10 хвилин під кришкою.
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Викласти пельмені на тарілку
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Додати оцет, подрібнену цибулю, кунжут та часник.
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