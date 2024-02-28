28.02.2024 21:34 Дмитро Колонєй

Готуємо апетитні смажені пельмені по-корейськи

Пропонуємо відійти від звичних варіантів та згадати, що пельмені можна не тільки варити, але й підсмажити на сковороді.

Як пише РЕДПОСТ , ці смачні смажені пельмені обов'язково треба подавати гарячими.

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Смажені пельмені по-корейськи

Продукти:

500 г заморожених пельменів,

1 цибулина,

3 зубчики часнику,

2 ст. рослинного масла,

30 мл соєвого соусу,

кунжут,

2 ст. винного оцту,

мелений перець,

сіль,

100 мл води

Покроковий рецепт приготування:

Пропустити через часник прес. Розігріти сковородку із олією. Обсмажити пельмені до золотистого кольору з двох сторін. Додати соєвий соус, мелений перець, сіль, воду Протушкувати 10 хвилин під кришкою. Викласти пельмені на тарілку Додати оцет, подрібнену цибулю, кунжут та часник.