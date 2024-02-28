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28.02.2024  21:59   Євген Клочко

"Понад 100 млн грн на оборону": Ігор Терехов - про допомогу ЗСУ з почату 2024 року

Понад 100 000 000 гривень Харківська міська влада спрямувала на зміцнення сил оборони.

Фото: https://www.objectiv.tv/
 
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов написав в своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
"Загалом з початку цього року на зміцнення сил оборони Харків спрямував вже понад 100 мільйонів гривень", - написав мер міста.
 
Він підкреслив, що з них - 47,5 млн грн виділено на сьогоднішній сесії міськради. 
 
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"І якщо усі ми дійсно прагнемо жити у мирі, то мусимо й надалі залишатися надійним тилом для наших захисників і захисниць. Допомагати й підтримувати. І не лише грошима, а усіма доступними нам способами. Аж до Перемоги.", - написав в своєму телеграм-каналі очільник міста.
 
Нагадаємо, Харківський міський голова Ігор Терехов 24 лютого 2024 року в ефірі національного телемарафону повідомив, що одним із головних завдань є закриття неба над містом від ворожих атак.
 
Тэги:  зсу, ігор терехов, ппо
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