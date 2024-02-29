Прогноз погоди у Харкові на 29 лютого

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 лютого очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° морозу, вдень 7–9° тепла.
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Гороскоп наполегливо радить вам бути активними у спілкуванні з оточуючими, але при цьому приділити більше уваги слуханню, ніж розмовам. Переговори на тему фінансів можуть принести більше, ніж ви очікували.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.
Давні римляни вперше відзначили 29 лютого у 45 року до нашої ери.
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