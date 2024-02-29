29.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 лютого

В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 лютого очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° морозу, вдень 7–9° тепла.

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Народні прикмети

29 лютого здавна вважається самим нещасливим днем.

Цього дня наші пращури не працювали, намагались не виходити з дому, особливо до сходу сонця.

У давнину примітили, якщо собаки катаються – до снігу, а то й до хурделиці.

Туман чи сніг вказують на гарний урожай.

Тріщить ліс – до морозів.

Хмари високо на небі – весна буде сонячною.