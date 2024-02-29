29.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Гороскоп наполегливо радить вам бути активними у спілкуванні з оточуючими, але при цьому приділити більше уваги слуханню, ніж розмовам. Переговори на тему фінансів можуть принести більше, ніж ви очікували.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен може завоювати весь світ! Принаймні саме на це він буде налаштований. Найцікавіше, що його самовпевненість матиме під собою основу – Овен справді здатний багато на що. Його енергія не знатиме меж, а зі словникового запасу зникне слово «неможливо». Людям, які стали на його шляху, можна лише поспівчувати: безжальний Овен буде подібний до тещі з анекдоту, що впала в басейн з крокодилами. Як то кажуть, ваші крокодили, ви їх і рятуйте.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід замислитись над зміцненням свого авторитету. Чарівність Тельця відкриє для нього шляхи до серця людей, проте цю симпатію необхідно підкріпити справою. Тож протягом дня Тельцю доведеться попрацювати над своїм іміджем: взяти ініціативу до своїх рук, озвучити цікаву ідею чи продемонструвати оточуючим якийсь інший свій талант.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Навіть найпростіші, рутинні справи у Близнюків можуть просуватися абияк, зі скрипом. І справа не тільки в тому, що Близнюкам буде дуже важко на них зосередитися. Просто раз у раз, буквально на порожньому місці, у Близнюків можуть виникати збої, а їхні зусилля виправити ситуацію навряд чи дадуть результат. Ось чому зірки радять Близнюкам розслабитися та плисти за течією. Підсумок все одно буде тим самим, зате сили та нерви вони збережуть.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рака може буквально розпирати від бажання поділитися з навколишніми новаторськими ідеями та планами. Проте зірки попереджають, що робити це треба поступово та обережно. Громадську думку спочатку потрібно підготувати, а потім крок за кроком ділитися інформацією. Інакше є велика ймовірність того, що слова Рака будуть неправильно сприйняті, а його ідеї не знайдуть розуміння та підтримки навіть у рідних та друзів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День Лева пройде під паперовим прапором! Навіть якщо у звичайні дні він тяжіє бюрократією та писаниною, йому слід цілий день тримати під рукою робочий блокнот, старанно заносячи до нього всі поточні справи та плани. Зірки запевняють Лева, що така діяльність піде йому на користь, більше того – він сам несвідомо прагнутиме до неї. Завдяки бажанню все впорядкувати та розкласти по поличках, у Леві прокинеться справжній бюрократ! Це допоможе йому привести в ідеальний порядок свої плани, думки і навіть свої почуття.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва цілком можливо захоче в чомусь ризикнути, але зірки робити це категорично не радять: її уявлення про те, що відбувається, не враховує якихось важливих факторів. Можливо, Діва не володіє всією інформацією чи погано прорахувала варіанти. А може, хтось із оточуючих навмисно дезінформує її. Отже, головним правилом Діви у справах має стати обережність, а не ризик. Зважившись на необачний крок, вона втратить багато.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Той самий день, коли ініціатива Терезів може виявитися карною. Або призвести до наслідків, яких Терези зовсім не очікували. Іншими словами, девіз цього дня простий: «Не розумуй, не виділяйся!». Краще уподібнитися хамелеону і злитися з навколишнім середовищем, ніж із найкращих спонукань весь день старатися, пропонувати свої ідеї, лізти зі шкіри геть – і виявитися у чомусь винним.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону доведеться уподібнитися до героя фільму «Завжди говори «так». Ситуація вимагатиме від нього постійно висловлювати свою лояльність, посміхатися і погоджуватися! Втім, як і у фільмі, згода Скорпіона надаватиме на оточуючих воістину чарівну дію. Нехай не завжди посмішка Скорпіона буде щирою, а слова – від душі, зате вигода, яку Скорпіон у результаті отримає, виявиться справжнісінькою!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Всі справи, пов'язані з наведенням та дотриманням порядку, будуть даватися Стрільцеві легше, ніж звичайно! Його може несвідомо тягнути до того, щоб розсортувати папери по поличках або заповнити квитанції, що скупчилися. Не треба чинити опір цьому пориву! Зірки радять Стрільцеві переробити все, на що йому вічно не вистачає часу та сил: відповісти на листи, зробити прибирання, навести лад у ящиках столу. Розправившись із завалами, Стрілець просунеться далеко вперед.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Навколишні будуть налаштовані до Козерога прихильно і готові обговорити найсміливіші його пропозиції. Тому якщо у Козерога є готові ідеї, які він не наважувався озвучити, йому варто нарешті вимовити їх уголос. Не факт, що всі його пропозиції будуть прийняті на ура, але принаймні є шанс, що їх візьмуть на замітку. Козеріг може навіть спробувати наполягти на своєму чи трохи поторгуватися – чому б і ні?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію слід прислухатися до порад оточуючих – навіть якщо він вважає, що зовсім їх не потребує. Зірки обіцяють, що чужі слова у цей день здатні вберегти його від помилок чи навпаки – наштовхнуть на цінну ідею, яка згодом принесе хороші плоди. Так що навіть якщо почута порада чи думка походять від людини, у чиїй мудрості Водолій не впевнений, їй варто взяти їх на замітку. А чому б і ні? Адже головне – результат.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам тримати свої ідеї (особливо новаторські) при собі. Вони навряд чи знайдуть розуміння у оточуючих, а от нашкодити можуть. Найцікавіше, що шкода може виявитися несподіваною. Наприклад, хтось прийме ідею Риб, спотворить її, а Риби в результаті будуть відповідальними за результат. Іншими словами, щоб уникнути непорозумінь, Рибам треба втриматися від спокуси порозумнішати. Хоча зробити це їм буде дуже непросто!