29 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Давні римляни вперше відзначили 29 лютого у 45 року до нашої ери.
Високосний (або переступний) рік з'явився із запровадженням Юліанського календаря. Реформу календаря провів Юлій Цезар за порадою єгипетського астронома Сосігена. Тепер кожні чотири роки у лютому до звичних 28 днів додавався ще один.
Наступну реформу календаря було здійснено 1582 року. Високосні роки, як і раніше, наступали кожні чотири роки, але було внесено уточнення: сторічні роки з тих пір вважаються високосними тільки в тих випадках, коли вони діляться на 400, тобто 1600 і 2000 рік – високосні, а 1700, 1800 і 1900 – ні.
У народі новому дню 29 лютого стали приписувати незвичайні властивості.
Наші пращури вважали високосний рік небезпечним і приписували йому багато небувалих бід. А 29 число лютого високосного року – найгірший день для всіх можливих нещасть. Тоді, ніби, і худоба мре, і дерева засихають, і повальні хвороби з'являються, і сімейні чвари заводяться. 29 лютого у народі – день Касіана заздрісного, злопам'ятного, недоброзичливця, немилостивого, скупого.
Цього дня вшановується найлютіше божество слов'янського пантеону – відомий нам ще за дитячими казками Кащею чи Чорнобогом. За старослов'янськими звичаями, рівно опівночі з 29 лютого на 1 березня потрібно урочисто розчавити в руці сире куряче яйце – таким чином Кащею, смерть якого традиційно ховається в яйці, приходить кінець, а оскільки Кащей символізує собою зиму, то зараз закінчується і зима. Язичники стверджують, що якщо розчавити яйце, яке знесла курка на Різдво, то у березні не буде морозів.
***
З ініціативи європейської організації з вивчення рідкісних хвороб EURORDIS найрідкісніший день року – 29 лютого – офіційно отримав статус Міжнародного дня рідкісних захворювань.
Мета Дня – привернути увагу громадськості до проблем людей, хворих на рідкісні захворювання, а також підвищити поінформованість про рідкісні хвороби та їх вплив на життя людей. Незважаючи на різні симптоми та наслідки рідкісних захворювань, проблеми більшості хворих, у яких вони спостерігаються, схожі. Це відсутність правильної діагностики, запізнення з постановкою діагнозу, відсутність якісної інформації, а часто й наукових знань про захворювання, важкі умови соціалізації, відсутність якісної медичної допомоги та труднощі в отриманні лікування та догляду.
У невисокосні роки свято відзначається 28 лютого.
1288 року Шотландія оголошує цей день можливістю жінки запропонувати шлюб чоловікові. У разі відмови він мав сплатити штраф.
1504 – Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ворожих ямайських індіанців.
1712 – в Швеції після 29 лютого було 30 лютого.
1792 – народився Джоаккіно Россіні, знаменитий італійський композитор, автор опери «Севільський цирульник».
1860 – народився Герман Холлеріт, американський інженер та винахідник. Один із засновників IBM – найбільшої транснаціональної корпорації з виробництва комп'ютерів та периферії, творець першої електричної лічильної машини – Табулятор Холлеріта.
1880 – в Альпах закінчено будівництво залізничного тунелю Gotthard, що сполучає Італію зі Швейцарією.
1888 – Германом Холлерітом винайдено першу електричну обчислювальну машину.
1904 – народився Глен Міллер, композитор, диригент, трубач, американська легенда джазу та свінгу. Записаний батьками на 1 березня.
1936 – Нільс Бор пропонує планетарну модель будови атома.
1944 – замах УПА на командувача 1-м Українським фронтом генерала армії Миколу Ватутіна, що спричинило його смерть 15 квітня.
1960 – землетрус повністю руйнує Агадір (Марокко). За 15 секунд загинуло 15 тисяч осіб: третина населення міста.
1964 – народився Володимир Комаров, український комік, музикант, колишній учасник гурту «Маски».
2004 – фільм «Володар перснів: Повернення короля» отримав 11 «Оскарів».
Іван, Касіан.
Гороскоп наполегливо радить вам бути активними у спілкуванні з оточуючими, але при цьому приділити більше уваги слуханню, ніж розмовам. Переговори на тему фінансів можуть принести більше, ніж ви очікували.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.
Давні римляни вперше відзначили 29 лютого у 45 року до нашої ери.
влажность:
давление:
ветер: