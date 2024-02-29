29.02.2024 07:30 Рита Парфенова

29 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Давні римляни вперше відзначили 29 лютого у 45 року до нашої ери.





Високосний (або переступний) рік з'явився із запровадженням Юліанського календаря. Реформу календаря провів Юлій Цезар за порадою єгипетського астронома Сосігена. Тепер кожні чотири роки у лютому до звичних 28 днів додавався ще один.



Наступну реформу календаря було здійснено 1582 року. Високосні роки, як і раніше, наступали кожні чотири роки, але було внесено уточнення: сторічні роки з тих пір вважаються високосними тільки в тих випадках, коли вони діляться на 400, тобто 1600 і 2000 рік – високосні, а 1700, 1800 і 1900 – ні.



У народі новому дню 29 лютого стали приписувати незвичайні властивості.



Наші пращури вважали високосний рік небезпечним і приписували йому багато небувалих бід. А 29 число лютого високосного року – найгірший день для всіх можливих нещасть. Тоді, ніби, і худоба мре, і дерева засихають, і повальні хвороби з'являються, і сімейні чвари заводяться. 29 лютого у народі – день Касіана заздрісного, злопам'ятного, недоброзичливця, немилостивого, скупого.

Сьогодні найкраще відпочити від важливих або важких справ, щоб уникнути уваги заздрісного Касіяна. Цей день вважали несприятливим і дуже небезпечним, оскільки він настає лише раз на чотири роки. Згідно з народними прикметами, усе, що ви подумаєте чи зробите, може обернутися невдачею. Селяни навіть намагалися не виходити зайвий раз на вулицю, щоб уникнути негараздів.

Цього дня вшановується найлютіше божество слов'янського пантеону – відомий нам ще за дитячими казками Кащею чи Чорнобогом. За старослов'янськими звичаями, рівно опівночі з 29 лютого на 1 березня потрібно урочисто розчавити в руці сире куряче яйце – таким чином Кащею, смерть якого традиційно ховається в яйці, приходить кінець, а оскільки Кащей символізує собою зиму, то зараз закінчується і зима. Язичники стверджують, що якщо розчавити яйце, яке знесла курка на Різдво, то у березні не буде морозів.



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З ініціативи європейської організації з вивчення рідкісних хвороб EURORDIS найрідкісніший день року – 29 лютого – офіційно отримав статус Міжнародного дня рідкісних захворювань.



Мета Дня – привернути увагу громадськості до проблем людей, хворих на рідкісні захворювання, а також підвищити поінформованість про рідкісні хвороби та їх вплив на життя людей. Незважаючи на різні симптоми та наслідки рідкісних захворювань, проблеми більшості хворих, у яких вони спостерігаються, схожі. Це відсутність правильної діагностики, запізнення з постановкою діагнозу, відсутність якісної інформації, а часто й наукових знань про захворювання, важкі умови соціалізації, відсутність якісної медичної допомоги та труднощі в отриманні лікування та догляду.



У невисокосні роки свято відзначається 28 лютого.

Також цього дня

1288 року Шотландія оголошує цей день можливістю жінки запропонувати шлюб чоловікові. У разі відмови він мав сплатити штраф.



1504 – Христофор Колумб використовує місячне затемнення для залякування ворожих ямайських індіанців.



1712 – в Швеції після 29 лютого було 30 лютого.



1792 – народився Джоаккіно Россіні, знаменитий італійський композитор, автор опери «Севільський цирульник».



1860 – народився Герман Холлеріт, американський інженер та винахідник. Один із засновників IBM – найбільшої транснаціональної корпорації з виробництва комп'ютерів та периферії, творець першої електричної лічильної машини – Табулятор Холлеріта.



1880 – в Альпах закінчено будівництво залізничного тунелю Gotthard, що сполучає Італію зі Швейцарією.



1888 – Германом Холлерітом винайдено першу електричну обчислювальну машину.



1904 – народився Глен Міллер, композитор, диригент, трубач, американська легенда джазу та свінгу. Записаний батьками на 1 березня.



1936 – Нільс Бор пропонує планетарну модель будови атома.



1944 – замах УПА на командувача 1-м Українським фронтом генерала армії Миколу Ватутіна, що спричинило його смерть 15 квітня.



1960 – землетрус повністю руйнує Агадір (Марокко). За 15 секунд загинуло 15 тисяч осіб: третина населення міста.



1964 – народився Володимир Комаров, український комік, музикант, колишній учасник гурту «Маски».



2004 – фільм «Володар перснів: Повернення короля» отримав 11 «Оскарів».

Іменини відзначають:

Іван, Касіан.