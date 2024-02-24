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24.02.2024  17:00   Віталій Хінєвіч

Харкову потрібні найсучасніші системи ППО – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що одним із головних завдань є закриття неба над містом від ворожих атак, передає РЕДПОСТ .


Харкову потрібні найсучасніші системи ППО – Ігор Терехов
За словами мера, нові системи ППО сприятимуть поверненню харків'ян до міста, а також роботі бізнесу.
 
«Основне завдання сьогодні – це закриття неба над містом. Для цього нам потрібні нові системи ППО. Це дуже важливо для того, щоб харків'яни поверталися до міста, щоб працював бізнес. Це потрібно для того, щоб відкрити школи, виші навчальні заклади. Це майбутнє міста Харкова.
 
Для нас дуже важливо, щоб у Харкові з'явилися, я підкреслюю сучасні системи ППО, які зможуть збивати все, що летить на місто», - зазначив Ігор Терехов.
 
Крім цього, він додав, що міська влада, Харківська обласна військова адміністрація зробила і робить все можливе для того, щоб облаштувати системи, які збиватимуть «шахеди».
 
«Ми витратили на це 135 мільйонів гривень минулого року. Створили мобільні групи зі збиття БпЛА», - повідомив міський голова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розробляють проєкт Ситуаційного центру.
 
 
 
Тэги:  харків, ігор терехов, ппо
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