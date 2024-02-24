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24.02.2024  16:47   

У Харкові відбувся реквієм памʼяті загиблих захисників

Реквієм пам'яті загиблих українських захисників, присвячений другим роковинам повномасштабного вторгнення рф в Україну, пройшов сьогодні, 24 лютого, на станції метро «Історичний музей».


Фото: РЕДПОСТ
Харківський міський голова Ігор Терехов подякував усім військовим, бійцям Національної гвардії, територіальної оборони, які захищали та захищають нашу землю та борються за право називатися українською нацією.
 
«Два роки горя, сліз, втрат... Поранений, але не підкорений Харків! Ми завжди будемо пишатися нашими захисниками та захисницями. Попереду у нас багато викликів, але ми витримаємо та обов'язково переможемо! Харків був, є і буде українським містом! Дякую нашим героям, а також усім харків'янам за їхні мужність і незламність», - зазначив Ігор Терехов.
 
У заході взяли участь Архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, військовослужбовці. Реквієм супроводжувався Академічним хором імені В'ячеслава Палкіна та симфонічним оркестром Харківської філармонії.


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Тэги:  харків, реквієм, війна, ігор терехов
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