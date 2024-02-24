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24.02.2024  16:20   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Куп'янський район: прокурори зафіксували наслідки

За даними слідства, 23 лютого близько 21:30 та вранці 24 лютого окупанти обстріляли місто Купʼянськ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Попередньо, збройні сили рф били по місту з РСЗВ.
 
 
Також 23 лютого приблизно о 23:00 російські військовослужбовці обстріляли с. Вільхуватка Купʼянського району. Зафіксовано пряме  влучання в приміщення літньої кухні житлового будинку. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійського снаряду калібру 120 мм. 
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі, що виникли в Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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