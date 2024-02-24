24.02.2024 16:20 Віталій Хінєвіч
Ворог обстрілював Куп'янський район: прокурори зафіксували наслідки
За даними слідства, 23 лютого близько 21:30 та вранці 24 лютого окупанти обстріляли місто Купʼянськ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Пошкоджено
приватні будинки та господарчі споруди. Попередньо, збройні сили рф били по місту з РСЗВ.
Також 23 лютого приблизно о 23:00 російські військовослужбовці обстріляли с. Вільхуватка Купʼянського району. Зафіксовано пряме влучання в приміщення літньої кухні житлового будинку. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійського снаряду калібру 120 мм.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ
писав, що рятувальники повідомили про пожежі,
що виникли в Харківській області.
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