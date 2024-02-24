24.02.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники повідомили про пожежі, що виникли в Харківській області

Протягом доби з 23 по 24 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

23 лютого о 15:15 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у с. Першотравневе Чугуївського району. До місця виклику було направлено рятувальників 58-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень.

На момент їх прибуття на території приватного домоволодіння горіла котельна на площі 12 кв.м. Пожежу було погашено до прибуття рятувальників.

Під час гасіння пожежі постраждав чоловік 2003 р.н., його з опіками верхніх та нижніх кінцівок було доставлено до опікового центру м. Харкова. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

3 – проведення робіт з розбору завалів;

5 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ДСНСники Харківщини врятували двіх цуценяток.