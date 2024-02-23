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23.02.2024  17:29   Рита Парфенова

ДСНСники Харківщини врятували двіх цуценяток

Сьогодні надзвичайники врятували двох чудових собачок, які скиглили та кликали на допомогу.

цуценя
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України, сьогодня вдень рятувальники виконували свої обов'язки, тренуючись у навичках рятування людей. Але тоді люди повідомили про залишених цуценят під будівельним вагончиком на сусідньому підприємстві. Їхня мати зникла, а маленькі собачки були голодні і замерзлі, не наважуючись покинути своє лігво.
 
Сьогодні надзвичайники врятували двох чудових собачок, які скиглили та кликали на допомогу. Сьогодні надзвичайники врятували двох чудових собачок, які скиглили та кликали на допомогу.

Надзвичайники оперативно розгорнули спеціальне обладнання, підняли вагончик і врятували чотирьохлапих красенів. Зараз вони в безпеці та чекають на волонтерів, які допоможуть їм знайти новий дім.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині правоохоронці врятували пораненого окупантами песика.
Тэги:  дснс, харків
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