Онлайн-порностудію, де працювали 13 веб-моделей, виявили у Харкові (фото)

У Харкові правоохоронці розкрили справу про створення та поширення порнографічного контенту.
Дві 31-річні жінки організували онлайн-порностудії, де веб-моделі працювали та розповсюджували відповідний контент через Інтернет за грошову винагороду. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
Зловмисниці орендували та обладнали дві квартири, перетворивши їх на студії з відповідним обладнанням та освітленням. У цих студіях працювало троє адміністраторів та 13 веб-моделей, які отримували оплату у криптовалюті та виводили її на банківські рахунки.
22 лютого 2024 року співробітники міграційної поліції разом із слідчими ГУНП та поліцейськими особливого призначення під керівництвом прокуратури провели рейд, що призвів до припинення злочинної діяльності.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові дві сестри займалися сутинерством (відео).
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Ви маєте великий творчий потенціал, інтуїцію та яскраві емоції, що впливають на дії оточуючих, тому вам легше відчувати свої бажання і почуття. Рекомендується бути критичним до чужих впливів і зберігати критичне мислення.
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