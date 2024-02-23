23.02.2024 18:08

Онлайн-порностудію, де працювали 13 веб-моделей, виявили у Харкові (фото)

У Харкові правоохоронці розкрили справу про створення та поширення порнографічного контенту.

Дві 31-річні жінки організували онлайн-порностудії, де веб-моделі працювали та розповсюджували відповідний контент через Інтернет за грошову винагороду. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисниці орендували та обладнали дві квартири, перетворивши їх на студії з відповідним обладнанням та освітленням. У цих студіях працювало троє адміністраторів та 13 веб-моделей, які отримували оплату у криптовалюті та виводили її на банківські рахунки.

22 лютого 2024 року співробітники міграційної поліції разом із слідчими ГУНП та поліцейськими особливого призначення під керівництвом прокуратури провели рейд, що призвів до припинення злочинної діяльності.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 45 тисяч у гривньовом еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютери, вебкамери, флеш-носії, банківські картки, контракти оренди приміщень, секс-іграшки та інші речі.

П'ять зловмисниць були проінформовані про підозру за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України, яка стосується ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних матеріалів. Згідно з цією статтею, передбачена кара від 3 до 7 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові дві сестри займалися сутинерством (відео).