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23.02.2024  18:08   

Онлайн-порностудію, де працювали 13 веб-моделей, виявили у Харкові (фото)

У Харкові правоохоронці розкрили справу про створення та поширення порнографічного контенту.

онлайн-порностудія

Дві 31-річні жінки організували онлайн-порностудії, де веб-моделі працювали та розповсюджували відповідний контент через Інтернет за грошову винагороду. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисниці орендували та обладнали дві квартири, перетворивши їх на студії з відповідним обладнанням та освітленням. У цих студіях працювало троє адміністраторів та 13 веб-моделей, які отримували оплату у криптовалюті та виводили її на банківські рахунки.

онлайн-порностудія

22 лютого 2024 року співробітники міграційної поліції разом із слідчими ГУНП та поліцейськими особливого призначення під керівництвом прокуратури провели рейд, що призвів до припинення злочинної діяльності.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 45 тисяч у гривньовом еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютери, вебкамери, флеш-носії, банківські картки, контракти оренди приміщень, секс-іграшки та інші речі.
 
онлайн-порностудія

П'ять зловмисниць були проінформовані про підозру за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України, яка стосується ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних матеріалів. Згідно з цією статтею, передбачена кара від 3 до 7 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років.

онлайн-порностудія

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові дві сестри займалися сутинерством (відео).

Тэги:  порно, поліція, харків
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