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23.02.2024  18:37   Рита Парфенова

Чоловік помер від сказу на Харківщині

Третій за останні 10 років випадок сказу людини зафіксували у Харківській області.

смерть від сказу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну установу "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

Мешканець селища Печеніги Чугуївського району Харківської області, у віці 59 років, помер від сказу. Він був покусаний власною кішкою, яка пізніше також загинула. Хворий не звертався за медичною допомогою щодо укусу і, відповідно, не отримав антирабічне лікування.

Протягом останніх 10 років на території Харківської області було зафіксовано лише 3 випадки сказу у людини – у 2015, 2022 та 2024 роках. У всіх випадках ушкодження були завдані власними тваринами, проте потерпілі не отримали антирабічне лікування через недооцінку небезпеки.

У Центрі зауважують, що сказ є невиліковним захворюванням, яке завжди призводить до смерті. У разі зараження цією хворобою врятувати хворого неможливо. Однак, антирабічне лікування може убезпечити від зараження, якщо реагувати негайно.

При укусі будь-якої тварини, негайно промийте рану водою з милом, обробіть її розчином йоду (виключно ним) та зверніться до лікарні. Що швидше надається антирабічна допомога, тим більше шансів уникнути зараження.

Антирабічне лікування надається безкоштовно у лікувальних закладах за місцем проживання. Препарати для антирабічного лікування завжди доступні.

Вакцинація від сказу передбачає курс із 5 щеплень, а не 40, як стверджували деякі міфи. Лікувальні заклади мають достатній запас антирабічних препаратів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Богодухівському районі виявлено випадок сказу.

 

 

Тэги:  сказ, смерть, харків
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