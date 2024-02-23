23.02.2024 19:00 Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них:

Берестове,

Бударки,

Вовчанськ,

Дворічна,

Іванівка,

Петропавлівка,

Синьківка,

Стрілеча,

Тополі,

Уди,

Чугунівка

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.



На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 лютого 2024 року.