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23.02.2024  19:00   Рита Парфенова

Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них:

  • Берестове,
  • Бударки,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна,
  • Іванівка,
  • Петропавлівка,
  • Синьківка,
  • Стрілеча,
  • Тополі,
  • Уди,
  • Чугунівка

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 лютого 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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