18.10.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові дві сестри займалися сутинерством (відео)

Організувала місця розпусти уродженка міста Дніпро. Для цього вона орендувала дві квартири та завербувала 4 дівчат.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До незаконної діяльності фігурантка залучила двоюрідну сестру. Вона виконувала функції оператора-модератора, допомагала відповідати на дзвінки «клієнтів», розповідала про сексуальні послуги та умови їх надання, вела запис.

Зловмисниці, використовуючи уразливий стан громадянок України, втягували їх у зайняття проституцією на території Харкова.

Вартість надання сексуальних послуг коливалася від 4 до 5 тисяч гривень за годину та визначалася організатором у залежності від зовнішніх даних дівчат та спектру послуг, які вони готові були надати. 50% відсотків від заробленого дівчата перераховували на банківські картки фігуранток.

Незаконну діяльність зловмисниці здійснювали дистанційно з інших міст України - зі столиці та міста Луцьк Волинської області.

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17 жовтня поліцейські провели 4 санкціоновані обшуки у місцях розпусти та за місцями мешкання зловмисниць.

Під час проведення заходів вилучені мобільні телефони, макбук, ноутбук, цифрові носії інформації, понад 150 тисяч гривень та понад 10 тисяч доларів США, інша валюта, засоби контрацепції, банківські картки, корпус бойової гранати ф-1, чорнові записи.

Зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харківщини допомогли повернусь додому чоловікові, що заблукав.