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18.10.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

Комунальники у Шевченківському районі Харкова оперативно усувають аварії на водоводах

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району ліквідували 465 аварій на трубопроводах та упорядкували 427 оглядових колодязів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Як повідомив сьогодні, 18 жовтня, провідний інженер районної служби Юрій Грищенко, напередодні ремонтники під керівництвом Сергія Пересичанського також провели значний комплекс відновлювальних заходів на об'єктах водопровідного господарства.
 
«На вулиці Клочківській сталися дві аварійні ситуації – на водопровідній магістралі діаметром 200 мм та вводі в будинок. Негайно приступили до їх усунення, працювали без відключення мешканців від водопостачання та в стислий термін провели ремонт. Паралельно, на площі Свободи та проспекті Незалежності, упорядкували оглядові колодязі, а на вулиці Трінклера встановили новий пожежний гідрант», - проінформував Юрій Грищенко.
 
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Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно  докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газові служби Харкова підготувалися до опалювального сезону та вжили ряд заходів для забезпечення стабільної та безаварійної роботи газової системи.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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