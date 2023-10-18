Холоди наближаються: як газова система Харкова готується до зими (фото)

Газові служби Харкова підготувалися до опалювального сезону та вжили ряд заходів для забезпечення стабільної та безаварійної роботи газової системи.
Як повідомили РЕДПОСТ в Харківської міської філії «Газмережі», пріоритетом компанії є захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати тепло та комфорт для мешканців міста.
На підготовчому етапі до опалювального сезону 2023-2024 років, який стане вже третім в умовах повномасштабної війни, фахівці підgриємства провели комплексно-приладове обстеження 1,4 тисяч кілометрів газопроводів міста, перевіривши їх на щільність та герметичність. Виявлені витоки газу було успішно усунуто, а також проведено ремонт 44 кілометрів газопроводів.
Окрім цього, велись роботи зі заміни дев'яти застарілих засувок. Нові вимикаючі пристрої мають покращену герметичність і сприяють якісному обслуговуванню газових мереж.
Спільно з КП «Харківські теплові мережі» фахівці газової компанії провели роботи з газифікації 14 котелень в Харкові. Загалом, в місті функціонує 40 котелень, які забезпечують теплопостачання підприємств, установ та житлових будинків.
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