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18.10.2023  12:23   Рита Парфенова

Холоди наближаються: як газова система Харкова готується до зими (фото)

Газові служби Харкова підготувалися до опалювального сезону та вжили ряд заходів для забезпечення стабільної та безаварійної роботи газової системи.

Газовики Харкова виконали роботи з підготовки газової інфраструктури до холодів

Як повідомили РЕДПОСТ в Харківської міської філії «Газмережі», пріоритетом компанії є захист критичної інфраструктури, щоб гарантувати тепло та комфорт для мешканців міста.

На підготовчому етапі до опалювального сезону 2023-2024 років, який стане вже третім в умовах повномасштабної війни, фахівці підgриємства провели комплексно-приладове обстеження 1,4 тисяч кілометрів газопроводів міста, перевіривши їх на щільність та герметичність. Виявлені витоки газу було успішно усунуто, а також проведено ремонт 44 кілометрів газопроводів.

Газовики Харкова виконали роботи з підготовки газової інфраструктури до холодів

Окрім цього, велись роботи зі заміни дев'яти застарілих засувок. Нові вимикаючі пристрої мають покращену герметичність і сприяють якісному обслуговуванню газових мереж.

Спільно з КП «Харківські теплові мережі» фахівці газової компанії провели роботи з газифікації 14 котелень в Харкові. Загалом, в місті функціонує 40 котелень, які забезпечують теплопостачання підприємств, установ та житлових будинків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Барвінківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Пашкове Ізюмського району.
 
Газовики Харкова виконали роботи з підготовки газової інфраструктури до холодів

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  газ, харків
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