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17.10.2023  21:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині до села на кордоні з Донецькою областю повернули світло

Фахівці Барвінківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Пашкове Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, село знаходиться на кордоні з Донецькою областю і дуже постраждало внаслідок бойових дій.
 
"Світла в цьому населеному пункті не було з березня 2022 року. Пашкове не було в окупації, але знаходилося дуже близько від лінії зіткнення. Ця територія потребувала розмінування, і сапери знайшли тут немало нерозірваних снарядів та інших вибухонебезпечних предметів. Після того, як вони закінчили свою роботу, ми змогли розпочати відновлювати електропостачання", - зазначив Віталій Соколов.
 
За його словами, у Пашковому зареєстровано 42 споживачі, і зараз заживлені всі домоволодіння, в яких живуть люди.
 
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"Спочатку ми відновили високовольтну лінію 10 кВ, а потім вже працювали безпосередньо по селу: замінили 23 пошкоджені електроопори та понад два кілометри дроту", - зауважив начальник Барвінківського РЕМ.
 
Він розповів, що наразі фахівці територіального підрозділу продовжують працювати у селі Курулька, де частина споживачів уже зі світлом.
 
"Якщо погодні умови будуть сприятливими, ремонті роботи завершаться там через два тижні", - зазначив Віталій Соколов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили систему розподілу газу у Старому Салтові.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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