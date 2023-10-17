17.10.2023 20:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області машина механізованого розмінування зіткнулася з міною: що сталося з технікою

17 жовтня на Харківщині, під час очищення польової дороги механізованою машиною розмінування відбувся підрив під робочим валом, попередньо 2 протитанкових мін.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Завдяки тому, що сапери працювали із використанням сучасної техніки постраждалих серед особового складу немає. Машина отримала незначні пошкодження, що будуть усунені і техніка знову буде функціонувати.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Ці машини дозволяють саперам ДСНС працювати швидше, а головне – безпечніше. Нині ДСНС має 15 таких машин, які постійно працюють на деокупованих ділянках. Загалом з їх допомогою вже обстежено майже 300 га.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби піротехніки ДСНС Харківської області знешкодили 83 вибухонебезпечних предмети.