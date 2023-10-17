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17.10.2023  20:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області машина механізованого розмінування зіткнулася з міною: що сталося з технікою

17 жовтня на Харківщині, під час очищення польової дороги механізованою машиною розмінування відбувся підрив під робочим валом, попередньо 2 протитанкових мін.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Завдяки тому, що сапери працювали із використанням сучасної техніки постраждалих серед особового складу немає. Машина отримала незначні пошкодження, що будуть усунені і техніка знову буде функціонувати.
 
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Ці машини дозволяють саперам ДСНС працювати швидше, а головне – безпечніше. Нині ДСНС має 15 таких машин, які постійно працюють на деокупованих ділянках. Загалом з їх допомогою вже обстежено майже 300 га.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби піротехніки ДСНС Харківської області знешкодили 83 вибухонебезпечних предмети.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  міни, харків
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