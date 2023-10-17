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17.10.2023  20:25   Віталій Хінєвіч

«Ми дуже серйозно готувалися, і було багато зроблено» - Ігор Терехов про опалювальний сезон

У Харкові на 100% готові до початку опалювального сезону, але тепло дадуть, коли середньодобова температура буде нижче плюс 8 градусів упродовж трьох діб.

 
Про це сьогодні, 17 жовтня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Ми дуже серйозно готувалися, і було багато зроблено - перекладені тепломережі, відновлені пошкоджені ворогом котельні. На сьогодні системи теплопостачання заповнені теплоносієм. Також місто повністю забезпечене газом. Але поки що погода дозволяє нам заощадити ресурси, а харків'янам - кошти за оплату комунальних послуг», - зазначив мер.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили систему розподілу газу у Старому Салтові.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків, ігор терехов
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